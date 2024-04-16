Следователи возбудили дело после нападения на журналистов в Красногорске

В Подмосковье возбуждено уголовное дело по факту нападения на журналистов, сообщила пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Все произошло в деревне Марьино под Красногорском во время съемки репортажа о застройке прибрежной зоны реки Синички. К репортерам подбежали охранники. Они избили журналистов и разбили рабочую аппаратуру.

В настоящее время следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к противоправным действиям.

Ход расследования дела, возбужденного по статье «Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов», поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что глава СКР запросил доклад по делу об избиении мужчиной подростка на детской площадке в Домодедово.