Глава СК запросил доклад по делу об избиении мальчика в Подмосковье из-за пластикового ножа

Инцидент произошел на детской площадке в Домодедово. По данным СМИ, мальчик вышел на прогулку с пластиковым ножом и начал показывать его другим детям. Это заметила мама одного из несовершеннолетних, она рассказала все мужу, после чего мужчина напал на подростка.

По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве.

Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили скелет пропавшей прошлым летом пенсионерки.