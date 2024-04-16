Глава СК запросил доклад по делу об избиении мальчика в Подмосковье из-за пластикового ножа
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Глава СКР Александр Бастрыкин запросил доклад по уголовному делу об избиении тринадцатилетнего подростка в Подмосковье, сообщила пресс-служба ведомства.
Инцидент произошел на детской площадке в Домодедово. По данным СМИ, мальчик вышел на прогулку с пластиковым ножом и начал показывать его другим детям. Это заметила мама одного из несовершеннолетних, она рассказала все мужу, после чего мужчина напал на подростка.
По факту случившегося возбудили дело о хулиганстве.
Ранее сообщалось, что в Московской области обнаружили скелет пропавшей прошлым летом пенсионерки.