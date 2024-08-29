Следователи возбудили уголовное дело после избиения инвалида в Химках

Полицейские установили личность нападавшего. Им оказался мужчина, который работал в местном магазине и проживал в общежитии, однако после избиения юноши с особенностями развития злоумышленник спешно уволился и уехал. Его разыскивают сотрудники правоохранительных органов.

По данным СМИ, нападавший уже был ранее судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

Преступление произошло в минувший понедельник в жилом комплексе «Велтон парк». Пострадавший гулял с детьми, в это время к нему на встречу вышел мужчина, который грубо обвинил юношу в педофилии, а затем набросился на инвалида с кулаками. Детали скандальной истории — в эксклюзивном материале Regions.