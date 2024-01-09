Следователи задержали трех человек после аварии на котельной в Подольске
Фото: [пресс-служба Следственного комитета России]
После крупной коммунальной аварии в подмосковном Подольске задержаны три человека, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
В ведомстве уточнили, что подмосковное управление СК возбудило уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. Фигурантами данного дела стали гендиректор Климовского патронного завода и начальник котельной.
Также задержан замглавы администрации Подольска. Против него возбуждено дело по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. По версии следователей, чиновник выдал котельной паспорт готовности без проверки оборудования, при этом о наличии дефектов ему было известно.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что жителям Климовска сделают перерасчет за отопление и электроэнергию.