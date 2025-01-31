СК предъявил обвинение россиянину Пичугину, выжившему в Охотском море

Михаилу Пичугину, единственно выжившему на борту катамарана во время двухмесячного дрейфа, было предъявлено обвинение от следствия по данному делу. Об этом сообщило РИА Новости.

Издание сослалось на данные, полученные от Станислава Асташенко, главы отдела криминалистики Восточного межрегионального следственного управления на транспорте Следкома. Правоохранители считают, что Пичугин виновен в нарушении правил движения при эксплуатации судна. Следствие по его делу движется к завершению. Подследственному уже предъявлено обвинение.

Ранее пресса уже рассказывала об этом деле. Пичугин с двумя родственниками решил совершить путешествие на катамаране по Охотскому морю. У судна вышел из строя двигатель, затем сломалась рация. Судно дрейфовало в море два месяца, пока его не обнаружили. В итоге из трех человек на катамаране выжил всего один.