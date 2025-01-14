СК допросил дрейфовавшего два месяца в Охотском море россиянина Пичугина

Россиянин Михаил Пичугин, который более двух месяцев дрейфовал в Охотском море на лодке, был допрошен как свидетель по уголовному делу о гибели своих родственников, при этом обвинения против него не выдвигались, сообщили РИА Новости в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК РФ.

По информации Дальневосточной транспортной прокуратуры, 9 августа 2024 года двое мужчин вместе с 15-летним сыном одного из них отправились в Охотское море на катамаране «Байкат 470».

Вскоре связь с ними была потеряна. В результате было открыто уголовное дело по части 3 статьи 263 УК РФ, касающейся нарушения правил безопасности водного транспорта, что привело к гибели двух и более человек по неосторожности.

Попытки найти пропавших на вертолетах оказались безуспешными. 14 октября рыбаки обнаружили маломерное судно у берегов Камчатки. Из трех человек выжил лишь 46-летний Пичугин.

Ранее сообщалось, что погибшие в Охотском море Пичугины похоронены в разных городах.