Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой

Следственный комитет РФ предъявил окончательное дело Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.

Дарья Трепова является исполнительницей теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. 2 апреля в Сант-Петербурге она принесла в кафе на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно.

Следователи установили, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы, завербовавшие девушку и передавшие ей начиненную взрывчаткой статуэтку.

Бастрыкин рассказал, что в ходе следствия было произведено 200 экспертиз и допрошено порядка 400 человек.

Исполнительнице теракта предъявлены обвинения в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.