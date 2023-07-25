Следственный комитет предъявил окончательное обвинение Дарье Треповой
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Следственный комитет РФ предъявил окончательное дело Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), сообщил РИА Новости председатель СК Александр Бастрыкин.
Дарья Трепова является исполнительницей теракта, в котором погиб военкор Владлен Татарский. 2 апреля в Сант-Петербурге она принесла в кафе на встречу с военкором статуэтку, внутри которой находилось взрывное устройство, которое было приведено в действие дистанционно.
Следователи установили, что за организацией теракта стоят украинские спецслужбы, завербовавшие девушку и передавшие ей начиненную взрывчаткой статуэтку.
Бастрыкин рассказал, что в ходе следствия было произведено 200 экспертиз и допрошено порядка 400 человек.
Исполнительнице теракта предъявлены обвинения в совершении теракта, незаконном обороте взрывных устройств и подделке документов.