Следственный комитет рассказал о причинах обыска в редакции телеграм-канала Baza

В ряде регионов России сотрудники полиции незаконно передавали телеграм-каналу Baza сведения ограниченного характера, и по этой причине было возбуждено уголовное дело, которое и привело к обыскам в редакции издания. Об этом сообщило РИА Новости.

Журналисты сослались на информацию, полученную от Следственного комитета России. Судя по ней, полицейские в нескольких регионах РФ превышали свои должностные полномочия и передавали служебные данные журналистам. Это происходило в Москве, Красноярском и Краснодарском краях, а также в Белгородской области. В результате было возбуждено уголовное дело.

«В рамках уголовного дела проведены обыски. Изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования. Устанавливаются лица, незаконно передававшие информацию, а также их соучастники», — указали журналистам.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске хакер получил доступ к 70 веб-камерам российских компаний. За это он был задержан сотрудниками ФСБ. В отношении новосибирца возбуждены четыре уголовных дела, предусматривающих наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет и штрафа в размере 200 тыс. руб.