ФСБ задержала хакера, взломавшего камеры российских компаний

В Новосибирске задержали молодого человека, подозреваемого в серии компьютерных атак на российские компании. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

По данным ведомства, злоумышленник использовал вредоносное программное обеспечение (ПО) для взлома более 70 веб-камер, получая несанкционированный доступ к конфиденциальной информации.

В отношении новосибирца возбуждены четыре уголовных дела, предусматривающих наказание в виде ограничения свободы на срок до четырех лет и штрафа в размере 200 тыс. руб.

По предварительной информации, хакер действовал в одиночку, эксплуатируя уязвимости в системах безопасности компаний. Его деятельность была выявлена в ходе оперативных мероприятий, проведенных ФСБ совместно с экспертами по кибербезопасности. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства преступлений, включая возможных пособников и мотивы атак.

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