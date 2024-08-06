Следствие допросило сотрудников парка «Патриот» в рамках дела о хищении средств

Продолжается следствие по делу о хищении более чем 40 миллионов рублей руководством парка «Патриот». Правоохранители в рамках дела допросили сотрудников этой организации. Об этом сообщил ТАСС .

Вместе с парком следственные действия проводятся и в одноименном культурно-выставочном центре.

«Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются. Допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», - указали журналистам в правоохранительных органах.

В данных ведомствах прошла выемка документации, которая представляет интерес для следователей.

Ранее сообщалось, что Ахмедов и Шестеров, проходящие по этому уголовному делу, согласились сотрудничать со следствием. Первый из них ранее возглавлял парк «Патриот», теперь он отправлен в СИЗО.