Следствие допросило сотрудников парка «Патриот» в рамках дела о хищении средств
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Продолжается следствие по делу о хищении более чем 40 миллионов рублей руководством парка «Патриот». Правоохранители в рамках дела допросили сотрудников этой организации. Об этом сообщил ТАСС.
Вместе с парком следственные действия проводятся и в одноименном культурно-выставочном центре.
«Следственные действия в рамках уголовного дела продолжаются. Допрошены сотрудники парка «Патриот» и КВЦ «Патриот», - указали журналистам в правоохранительных органах.
В данных ведомствах прошла выемка документации, которая представляет интерес для следователей.
Ранее сообщалось, что Ахмедов и Шестеров, проходящие по этому уголовному делу, согласились сотрудничать со следствием. Первый из них ранее возглавлял парк «Патриот», теперь он отправлен в СИЗО.