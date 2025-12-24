ФСБ предотвратила теракт на нефтепроводе «Транснефть»: диверсант с украинским гражданством ликвидирован под Тюменью

Сотрудники ФСБ ликвидировали вооруженного диверсанта, который планировал совершить теракт на стратегически важной диспетчерской станции нефтепровода «Транснефть» в Тюменской области. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным Центра общественных связей ФСБ, пресеченная акция была тщательно подготовлена. Мужчина, имевший гражданство России и Украины, 24 декабря приступил к реализации плана, пытаясь извлечь из тайника компоненты для сборки взрывного устройства. В момент, когда он уже работал со средствами террора, сотрудники спецслужб пошли на задержание. Диверсант оказал ожесточенное вооруженное сопротивление, в результате чего был нейтрализован ответным огнем.

Расследование установило, что задержанный действовал не в одиночку. Он поддерживал постоянный контакт через мессенджер WhatsApp* с куратором из украинской террористической организации. Целью атаки была выбрана критическая инфраструктура — магистральный нефтепровод, повреждение которого могло привести к серьезным экономическим и экологическим последствиям.

*-принадлежит запрещенной в РФ компании Meta