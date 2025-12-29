Следствие установило, что конфликт при распитии спиртного привел к убийству 58-летней тюменки

В Тюменской области возбуждено уголовное дело по факту жестокого убийства и расчленения 58-летней женщины. Как сообщили в региональном управлении СКР, зверское преступление было совершено в городе Ялуторовске.

По предварительной версии следствия, инцидент произошел ночью 13 декабря. 58-летняя женщина и ее знакомый распивали спиртные напитки в квартире, где между ними вспыхнул конфликт. Ссора переросла в драку, в ходе которой мужчина нанес потерпевшей смертельные травмы.

Чтобы скрыть следы преступления, подозреваемый расчленил тело убитой и выбросил останки. Фрагменты тела позже были обнаружены местными жителями. Сотрудникам правоохранительных органов удалось установить и задержать подозреваемого, в настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.