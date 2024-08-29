Следствию не удалось установить полный круг лиц, причастных к теракту на Крымском мосту

СК не удалось установить полный круг лиц, причастных к подрыву Крымского моста в 2022 году, сообщил ТАСС, ознакомившись с материалами следствия.

Всего обвинительные заключения предъявлены восьми подозреваемым — Александру Былину, Олегу Антипову, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Дело должна утвердить Генпрокуратура РФ.

По версии следствия, Антипов нашел подходящий грузовик для перевозки взрывчатки. Жена подозреваемого заявила, что его супруга использовали втемную.

Возглавлявшего ООО «Экстра» Былина следствие считает конечным получателем груза. Сам фигурант свою вину не признает.

Подрыв Крымского моста произошел ранним утром 8 октября 2022 года. В результате теракта погибли четыре человека, были обрушены два пролета автомобильной части моста.