Слежку за погибшим от взрыва в ЖК Саркисяном зафиксировали камеры наблюдения

Телеграм-канал 112 опубликовал запись, на которой запечатлено, как главу Федерации бокса ДНР Армена Саркисяна срочно увозят из банного комплекса «Вешки» 2 февраля.

Как сообщал канал ранее, в этот день охрана заметила двух подозрительных мужчин в старом автомобиле, которые, по всей вероятности, следили за основателем батальона «Арбат». В результате было принято решение быстро эвакуировать Саркисяна.

Этот банный комплекс стал местом регулярных посещений для Саркисяна по воскресеньям на протяжении нескольких лет, и многие об этом знали.

В тот день он находился там с другом на белом мерседесе. Они уехали одновременно, когда охрана заподозрила возможную слежку.

Позже Армен Саркисян сообщил окружающим, что осведомлен о тех, кто наблюдает за ним, и «разберется с этой ситуацией». Менее чем через сутки, 3 февраля в утренние часы, Саркисян погиб в результате взрыва в подъезде «Алых парусов». Также погиб один из его охранников, трое получили ранения.

Ранее сообщалось, что СБУ выдвинула обвинения против Саркисяна за два месяца до его гибели в Москве.