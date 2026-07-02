«Слишком толстая, чтобы родить»: как индийский муж довел жену до смерти из-за веса и приданого

В индийской деревне Ханаши мужчина задушил жену после многомесячных издевательств из-за ее веса и неспособности родить ребенка. Как сообщает Times of India , пара заключила брак в 2024 году, и поначалу отношения складывались мирно, но вскоре ситуация резко ухудшилась.

Супруг вместе со своей семьей начал требовать дополнительного приданого, а саму женщину постоянно унижал и оскорблял, называя слишком толстой и утверждая, что она не способна зачать и выносить потомство. После очередной ссоры он набросился на жену и принялся ее душить. Тревогу подняли родственники потерпевшей: когда она перестала выходить на связь, они обратились в полицию. Мужчину задержали, ведется расследование.