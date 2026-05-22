Сломанные ребра и позвонки после застолья: в Саратовской области мужчина избил приятеля дверным косяком
В Саратовской области застолье на проспекте Героев закончилось уголовным делом. Как сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе МВД России по региону, в конце апреля двое друзей пришли в гости к знакомому, и в ходе посиделок между ними вспыхнул словесный конфликт. 53-летний мужчина не нашел ничего лучше, чем вырвать часть дверной коробки и пустить ее в ход против 63-летнего оппонента.
Пострадавшего доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, травмой грудной клетки, а также множественными переломами ребер и позвонков. Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Ранее нападавший уже неоднократно привлекался к ответственности за аналогичные преступления. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.