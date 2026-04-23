«Словесная перепалка и перелом носа»: в Кудрово задержан напавший на фельдшера скорой, который приехал спасать его друга

Во Всеволожском районе Ленинградской области возбуждено уголовное дело после того, как бригада скорой помощи столкнулась с агрессией во время ночного вызова. Инцидент, произошедший в жилом комплексе на Европейском проспекте в Кудрово трое суток назад, закончился для 30-летнего фельдшера серьезной травмой.

По информации, предоставленной ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области 23 апреля, медики прибыли на вызов к одному из жильцов, однако столкнулись с неадекватным поведением знакомого хозяина квартиры. Мужчина, вместо того чтобы дать возможность оказать помощь, устроил словесную ссору, а затем нанес фельдшеру сильный удар по лицу. После этого нападавший поспешил скрыться с места происшествия, а пострадавшему медику с переломом носа пришлось самостоятельно обращаться за помощью в травматологический пункт.

Совершенное деяние было квалифицировано правоохранительными органами как умышленное причинение вреда здоровью средней степени тяжести. Сотрудники уголовного розыска быстро установили личность подозреваемого и 21 апреля задержали его у одного из торговых центров на Октябрьском проспекте во Всеволожске. Им оказался 22-летний оператор станков, работающий на местном заводе. В настоящий момент он водворен в изолятор временного содержания на двое суток до избрания меры пресечения.