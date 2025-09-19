Мужчина предстанет перед судом за публикацию в социальной сети, в которой он, по мнению следствия, оправдывал терроризм. Об этом сообщила «Лента.ру» , ссылаясь на источник в Главном следственном управлении Следственного комитета (СК) России по городу.

В Санкт-Петербурге предстоит суд над мужчиной, обвиняемым в публичном оправдании терроризма. Как сообщили в Главном следственном управлении Следственного комитета России по городу, завершено расследование уголовного дела, и материалы переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.

Обвиняемым является 55-летний уроженец Ставропольского края. По данным следствия, в октябре 2020 года, находясь в своей квартире на Тракторной улице в Санкт-Петербурге, он опубликовал в одной из социальных сетей сообщение. Этот материал, по мнению следствия, содержит оправдание насильственных действий и террористических актов, что является нарушением закона.

Следствием была собрана необходимая доказательная база, которая, по мнению правоохранительных органов, является достаточной для рассмотрения дела в суде. Мужчине предъявлено обвинение в соответствии со статьей 205.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает ответственность за публичное оправдание терроризма. Теперь судьбу петербуржца решит суд.

