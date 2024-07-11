Случаи гибели детей во время купания в водоемах участились в Подмосковье

В Прокуратуре Московской области и ГСУ СК России по Подмосковью напомнили родителям, что во время отдыха на воде детей ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра — с начала июля в регионе произошло шесть случаев гибели несовершеннолетних во время купания в водоемах.

Так, в конце прошлой неделе в реке Серебрянке в Пушкино утонул мальчик в возрасте 14 лет. Ребенок купался в необорудованном для этого месте без присмотра взрослых. На выходных в реке Пехорке в Балашихе утонул 17-летний подросток, который не умел плавать.

В начале текущей недели в Ногинске утонул 8-летний мальчик. Ребенок сказал родителям, что пошел кататься на велосипеде с друзьями, а сам отправился на реку. Спустя некоторое время дети заметили, что мальчик пропал, и позвали взрослых. Спасти ребенка не удалось.

По фактам случившегося проводятся проверки.

В ведомствах напомнили, что детям нельзя купаться без присмотра взрослых. Также запрещено купаться в необорудованных местах, нырять на мелководье и при необследованном дне, заплывать за знаки ограждения, приближаться к плавсредствам.