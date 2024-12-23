Случайные прохожие жестоко избили женщину в Мытищах

На парковке торгового центра «Красный кит» в Мытищах случайные прохожие жестоко избили женщину, так как им не понравилось, как она управляет автомобилем. На протяжении длительного времени жительница пыталась решить конфликт по закону, но ей отказали в возбуждении уголовного дела.

Сотрудница ТЦ, находясь за рулем своей машины, выезжала с парковки. Женщина медленно сдавала назад, пропуская пешеходов, когда заметила мужчину, который показывал ей средний палец.

Жительница сделала мужчине замечание. Оно не понравилось его спутникам: женщине с двумя детьми. Они начали нецензурно выражаться, разбили зеркало машины, а когда автоледи вышла из автомобиля, толкнули ее на землю. В результате падения на землю женщина сломала малец. После этого ее избили.

На место вызвали скорую помощь, после чего женщина подала заявление в полицию. Однако, выяснилось, что незадолго до этого в отделении побывала та самая семья нападавших. В результате уголовное дело так и не возбудили.

Подробности запутанной истории — в эксклюзивном материале Regions.