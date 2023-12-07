Служащая Европарламента угодила в перестрелку наркодилеров в Брюсселе

Среди раненых в результате стрельбы на проспекте Туазон д'Ор в Брюсселе в среду вечером была шведка, работавшая на одного из евродепутатов, сообщает шведская общественная телекомпания SVT.

В настоящее время 30-летняя шведка находится вне опасности.

Накануне вечером в центре Брюсселя произошла перестрелка. Предположительно, она стала частью разборки торговцев наркотиками.

В результате стрельбы было госпитализировано четыре человека, один из них находится в тяжелом состоянии. Правоохранители не уточняют, кто из пострадавших был участником разборки, а кто оказался случайной жертвой.