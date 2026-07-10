Смерч сорвал крыши и оставил деревню без света: что случилось в Башкортостане и куда движется стихия
Shot: на Башкортостан обрушился смерч, сильнее всего пострадал Учалинский район
На Башкортостан обрушился мощный смерч, основной удар которого пришелся на Учалинский район. Как сообщает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot, вихрь срывал крыши домов, обрывал линии электропередачи и оставил целую деревню без электричества. Еще восемь домов лишились газа. Власти региона призвали жителей не совершать лишних поездок и не приближаться к оборванным проводам.
Смерч возник на фоне мощного циклона, который сейчас смещается в сторону Центральной России. По прогнозам метеорологов, грозовой фронт может затронуть Татарстан, Нижегородскую, Владимирскую, Рязанскую, Тульскую, Калужскую и Московскую области, и не исключено формирование новых смерчей.