Смерть на рабочем месте в Курильске: мужчина скончался во время уборки цеха
Мужчина скончался во время уборки рабочего места на сахалинском предприятии
В Курильске помощник оператора камнерезного станка скоропостижно скончался на рабочем месте. Как сообщает пресс-служба государственной инспекции труда в Сахалинской области, извещение о несчастном случае со смертельным исходом поступило от АО «Гидрострой».
Инцидент произошёл 19 июня. Мужчина проводил уборку в цеху, когда внезапно потерял сознание и умер. Для выяснения обстоятельств и причин произошедшего создана комиссия, которая проведёт расследование несчастного случая.