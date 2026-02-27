Смерть под стволом танка: Бастрыкин затребовал новые данные расследования трагедии в Якутии

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин повторно затребовал доклад о расследовании гибели 16-летнего подростка в Якутске. Трагедия произошла еще 20 января на территории исторического парка «Россия — моя история», однако ход дела до сих пор вызывает вопросы у общественности и семьи погибшего, сообщили в пресс-службе СК России.

По данным следствия, двое девятиклассников проникли внутрь выставочного танка Т-72 через люк запасного выхода в днище корпуса. Внутри один из подростков задел подвижную деталь, и многотонная конструкция обрушилась, причинив юноше смертельные травмы.

Прокурорская проверка, проведенная после гибели ребенка, выявила грубейшие нарушения безопасности: люк запасного выхода не был приварен, отсутствовало специальное ограждение, а доступ к технике был открыт. Директору музейного комплекса Дмитрию Соловьеву внесено представление.

Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Однако мать погибшего мальчика Айталина настаивает на переквалификации на более тяжкие статьи — ч. 2 ст. 238 УК РФ (услуги, не отвечающие требованиям безопасности) или ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая смерть). Она также запустила петицию с требованием взять расследование под контроль Генеральной прокуратуры.

В связи с сохраняющимся общественным резонансом глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Саха (Якутия) Владимиру Кондратенко представить актуальный доклад о ходе и промежуточных результатах расследования уголовного дела.