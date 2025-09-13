Смертельное ДТП с возгоранием на трассе произошло в Подмосковье

В Раменском городском округе Подмосковья произошло дорожно-транспортное происшествие, закончившееся гибелью людей и возгоранием двух автомобилей. Об этом сообщает ГИБДД по региону в официальном телеграм-канале.

Авария случилась на 4-м километре Донинского шоссе. По предварительным данным Госавтоинспекции, водитель автомобиля «Рено» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество грузовику «МАЗ». Сила удара оказалась такой, что оба транспортных средства мгновенно загорелись. Очевидцы в местных каналах сообщали о сильном пламени и черном дыме, видимом на значительном расстоянии.

В результате происшествия водитель и один из пассажиров легкового автомобиля погибли на месте. Еще один пассажир «Рено» был экстренно госпитализирован в ближайшее медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести.

Сотрудники ГИБДД проводят проверку, направленную на установление всех обстоятельств происшествия.

Ранее сообщалось, что на трассе М-2 «Крым» под Тулой произошло тройное ДТП.