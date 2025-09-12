Лихач на ВАЗе устроил тройное ДТП на автодороге М-2 «Крым»

На 193-м километре федеральной трассы М-2 «Крым» в окрестностях Тулы произошло массовое ДТП, в котором пострадал предполагаемый виновник аварии. Об этом пишут "Тульские известия».

По предварительным данным ГИБДД, виновником аварии стал 35-летний водитель автомобиля ВАЗ, находившийся за рулем в состоянии сильного алкогольного опьянения. Не справившись с управлением, он совершил лобовое столкновение с автомобилем «Киа Рио». От сильного удара «Киа» по инерции выбросило на встречную полосу, где он столкнулся с автомобилем «Лада Приора», которым управлял 38-летний водитель.

В результате такого цепного столкновения виновник ДТП получил травмы различной степени тяжести. Ему оказали необходимую помощь. Позже выяснилось, что концентрация паров этанола в выдыхаемом воздухе составила 0,886 мг/л, что значительно превышает допустимые нормы.

Детали инцидента продолжают выяснять компетентные органы.

