Смертельный коктейль: массовым смертям от сочинской чачи нашли объяснение

Врач-методист Александр Горячев комментируя трагедию в Сочи объяснил, почему метанол называют «тихим убийцей», и как избежать контрафактного алкоголя. Об этом пишет ТВК «Краснодар».

Трагедия в Адлере, где от поддельной чачи погибли 10 человек, вновь обратила внимание на опасность контрафактного алкоголя. Как объяснил врач, в подобных напитках часто содержится метанол: попадая в организм он превращается в смертельный коктейль из формальдегида и муравьиной кислоты. Эти вещества атакуют нервную систему, вызывая необратимые повреждения.

Первыми страдают зрение и дыхательная система — человек может ослепнуть за считанные часы. Симптомы отравления развиваются крайне быстро. Это сильная головная боль, тошнота, нарушение координации. Затем наступает помутнение сознания, и без экстренной помощи — кома. Как подчеркнул Горячев, счет от смерти до оказания помощи идет на минуты.

Напомним, что две женщины, продававшие смертельную чачу в Сочи, уже арестованы. Одна из них признала вину.