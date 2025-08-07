Женщина, продававшая смертельную чачу в Сочи, признала вину в торговле суррогатом

В Сочи завершилось судебное заседание по резонансному делу о продаже кустарного алкоголя, приведшего к массовым отравлениям с летальным исходом. Как передает РИА Новости, одна из обвиняемых — 31-летняя местная жительница — полностью признала свою вину, хотя и утверждала, что действовала без умысла.

Вместе с ней под стражу отправилась ее 71-летняя бабушка Этери. Обе женщины торговали опасной чачей и вином на рынке «Казачий» в Адлере.

Тем временем число жертв «адлерской чачи» продолжает расти. По данным Mash, от отравления напитком уже скончались 12 человек. Среди погибших — житель Пскова и трое туристов из ДНР, которые купили смертельный напиток на рынке и успели привезти его домой.

Следователи в ходе судебного процесса отметили, что реальное количество пострадавших может быть значительно больше. На данный момент известно о четырех туристах, госпитализированных в тяжелом состоянии.

Правоохранительные органы начали масштабную проверку уличных торговцев алкоголем. У одного из задержанных — 55-летнего уроженца Абхазии — изъяли 161 литр сомнительной алкогольной продукции.

Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы по статье 238 УК РФ (производство и сбыт опасной продукции, повлекшее смерть двух и более лиц). Суд принял во внимание, что женщины осознанно продолжали торговлю, несмотря на явную угрозу для жизни покупателей.

