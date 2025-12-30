Смертельный полет в овраг: как безобидное катание на «ватрушке» обернулось трагедией для ребенка

Трагедия произошла во Владимире накануне Нового года. Девятилетний мальчик погиб во время катания на тюбинге. Как сообщил Следственный комитет Владимирской области в своем Telegram-канале, 28 декабря ребенок катался на «ватрушке» с друзьями в частном секторе города.

По предварительной информации, в результате инцидента мальчик вылетел с дороги в овраг и получил тяжелейшие травмы. Несмотря на усилия врачей Областной детской клинической больницы, спасти ребенка не удалось. Для установления точных причин и обстоятельств трагедии следователи выехали на место происшествия. Обнародованные ведомством фотографии показывают овраг со следами тюбинга и сломанное дерево, что свидетельствует о силе удара. Сотрудники СК проводят опрос очевидцев и родственников погибшего.