Смертельный выстрел в клубе: гособвинитель требует 24 года для мужчины, убившего случайного посетителя

В Ишимбае (Республика Башкортостан) государственный обвинитель запросил исключительно строгое наказание для мужчины, обвиняемого в убийстве посетителя ночного клуба. Как сообщили в прокуратуре республики, для фигуранта дела Мерзпетуни Галустян гособвинение просит назначить 24 года лишения свободы в колонии строгого режима.

Мужчине предъявлено обвинение по ряду тяжких статей Уголовного кодекса РФ: незаконное приобретение оружия, покушение на убийство двух и более лиц и убийство.

Следствие установило, что трагедия произошла в начале апреля 2024 года. Галустян, находившийся в состоянии конфликта с двумя компаниями в одном из заведений города, применил незаконно приобретенный пистолет. В ходе драки он произвел выстрел, намереваясь поразить своего оппонента, однако пуля попала в совершенно постороннего молодого человека — 23-летнего посетителя, не имевшего к ссоре никакого отношения. Полученное ранение в голову оказалось несовместимым с жизнью.

Уголовное дело уже направлено в суд для рассмотрения по существу. Требование прокуратуры о 24 годах заключения стало известно в рамках судебного заседания. Теперь окончательный приговор будет выносить суд, учитывая все материалы дела и степень вины подсудимого.