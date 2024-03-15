Украинские учебки, в которые попадают добровольцы и мобилизованные ВСУ, прежде чем отправиться на фронт, — это смесь тубдиспанспера и исправительно-трудовой колонии. Такое мнение высказал украинский журналист Станислав Асеев, записавшийся в армию добровольцем.

В учебном центре, куда его привезли, было полно больных, которым даже при температуре выше 39 градусов давали лишь детские таблетки от кашля. Условия содержания комфортом не отличались: грязь, плесень, влажность.

В первый месяц новобранцы оружия не видели и занимались различными хозработами. После этого их направили во второй центр, который уже «напоминал полноценную колонию». Там курсантов по 15 часов задействовали на колке дров и других работах.

Как рассказал Асеев, его «товарищи по оружию» горько шутят, что в случае столкновения на поле боя с российским войсками им придется отбрасываться дровами и отпугивать россиян кашлем.

Разочаровал журналиста и контингент будущих «захисников». В учебке было много было бывших заключенных, дезертиров и собранных на улице бомжей. Другую категорию составили те, кто пришел в армию ради заработка.

«Ощущение того, что мы здесь ради общего дела, полностью исчезло», — сокрушается журналист.

Ранее российский оператор беспилотников рассказал, как возрастные украинские боевики охотно сдаются в плен под Работино на Запорожском направлении.