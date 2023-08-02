СМИ: Байден хочет оплатить оружия для Тайваня за счет бюджета для Украины

Президент США Джо Байден хочет обратиться с Конгрессу, чтобы тот разрешил профинансировать поставку вооружений для Тайваня за счет дополнительного бюджета, выделенного на Украину, сообщает Financial Times.

В Белом доме обеспокоены растущей военной мощью Китая и угрозами, которые могут возникнуть для Тайваня.

Если запрос Байдена будет удовлетворен, налогоплательщики США впервые профинансируют поставку оружия на Тайвань. О размере американской помощи не сообщается.

Как отметил ранее председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли, Тайвань, в первую очередь, нуждается в современных средствах ПВО.

Ситуация вокруг острова является одной из причин ухудшения американо-китайских отношений. Пекин считает Тайвань частью своей территории.