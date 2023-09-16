СМИ: Белый дом не принял окончательного решения о поставке Украине ракет ATACMS

Вашингтон не планирует объявлять о передаче Украине тактических ракет ATACMS с дальностью действия до 300 км во время визита Владимира Зеленского в США, сообщает портал Axios.

Вопрос поставки ракет обсуждался во время поездки в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена. Однако в администрации Джо Байдена до сих пор ведутся дебаты по этому поводу.

По данным источника портала, в Белом доме серьезно относятся к заявлениям Кремля о том, что поставка ракет большой дальности станет «красной чертой».

США готовят новый пакет военной помощи Украине. Но советник президента по национальной безопасности Джейк Салливан признался, что обсуждение пакета в Конгрессе проходит непросто.