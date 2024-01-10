СМИ: Блинкен в ультимативной форме потребовал от Греции снабжать Украину оружием

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Грецию 6 января потребовал от греческого премьера Кириакоса Мицотакиса передать Украине новые партии вооружения, пишет портал Newsbreak.

Статья на портале озаглавлена «Ультиматум Блинкена Мицотакису по новому оружию Украине». В ней утверждается, что фактически госсекретарь США шантажировал греческого политика.

«Греция уже отдала все, она разрушила национальную оборону, особенно на островах, чтобы укрепить Украину оборонными материалами. Что же остается? Что именно Блинкен хочет, чтобы мы послали Зеленскому, который терпит крах по всем фронтам?» – отмечается в публикации.

По мнению автора статьи, Мицотакис нанесет невероятный ущерб национальным интересам Греции, если прогнется под давление Блинкена.

После начала СВО Греция одной из первых среди западных стран начала передавать вооружение Украине. При этом Афины воздерживались от поставок новейшей техники, заявляя, что это ослабит обороноспособность страны.