СМИ: блокада границы польскими перевозчиками начинает сказываться на украинских солдатах

Один из украинских военнослужащих по имени Александр рассказал изданию, что его подразделение никак не дождется приборов ночного видения, которые застряли на польской границе. Приборы необходимы для безопасного передвижения по боевым позициям.

Польские перевозчики блокируют границу с Украиной уже больше месяца. Они протестуют против преференций, которые получают украинские водители, за счет чего они отнимают работу у поляков.

На границе образовались пробки длиной в более 50 км. В очередях умерли уже два украинских водителя.