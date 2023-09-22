СМИ: более половины переданных Украине Данией танков оказались неисправными

Различной степени неисправности были обнаружены в 12 из 20 танков типа Leopard 1A5, которые Дания уже передала Киеву, сообщает телеканал TV2.

Это подтвердил министр обороны Дании Троэльс Линд Поульсен. Так, у двух из десяти машин, которые пока еще остаются в Германии, выявлены серьезные дефекты.

Танки передаются в рамках сотрудничества Дании, Германии и Нидерландов. Ответственность за их техническое обслуживание несет Германия, так как у Украины нет подготовленных специалистов для ремонта машин.

Телеканал считает, что хоть Украина зачастую получает некачественную и устаревшую технику, это не является определяющим фактором для исхода боя.