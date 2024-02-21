СМИ: британская межконтинентальная ракета плюхнулась в океан на глазах у министра обороны

Ракета дала резкую осечку и плюхнулась в океан в нескольких метров от субмарины, с которой была запущена.

Конфуз был усилен тем, что на борту HMS Vanguard находился министр обороны Великобритании Грант Шаппс, прибывший понаблюдать за испытаниями.

В Минобороны признали, что во время учебного пуска произошла «аномалия», но заявили при этом, что ядерные силы сдерживания Великобритании остаются «эффективными».

Ранее Грант Шаппс допустил размещение британских войск на Украине для обучения украинских солдат.