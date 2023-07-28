СМИ: британские военные по ошибке отправили секретные материалы союзнику России

Министерство обороны Великобритании из-за опечатки в адресе электронной почты отправляло сообщения с секретными данными вместо Пентагона в Мали, африканскому союзнику России, пишет The Times.

Американское военное ведомство использует домен «mil», а Мали – «ml». Из-за пропуска буквы в доменном имени секретные документы отправились не по адресу.

По данным издания, в письмах содержалась информация по новейшему вооружению, в частности, британские исследования в области гиперзвуковых ракет.

Такая путаница происходит не впервые. Ранее газета Financial Times писала, что огромное количество электронных писем, предназначенных для Пентагона, попадают пользователям из африканской страны.