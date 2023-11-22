СМИ: два человека погибли при взрыве машины на мосту между США и Канадой

Два человека погибли при взрыве автомобиля на мосту между США и Канадой, сообщил американский телеканал Fox News . По информации источника, в результате инцидента пострадал сотрудник пограничной службы.

«ФБР расследует взрыв на мосту между США и Канадой как попытку террористической атаки», – говорится в сообщении канала.

Отмечается, что машина следовала из США в Канаду в сторону здания пограничной охраны.

О взрыве на Радужном мосту между Соединенными Штатами и Канадой через Ниагарский водопад стало известно в среду, 22 ноября, вечером. Мост после этого был перекрыт. На месте продолжают работать спецслужбы.

В ФБР накануне сообщили, что ведут расследование по факту случившегося.

Радужный мост был открыт 1 ноября 1941 года. Такое название он получил из-за того, что над Ниагарским водопадом регулярно появляются радуги. Мост используется для автомобильного и пешего передвижения. Для прохода по этому мосту необходимо иметь канадскую или американскую визу.