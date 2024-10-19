ВСУ атаковали Петербург боевым беспилотником

В небе над Санкт-Петербургом боевыми расчетами российской ПВО ликвидирован запущенный ВСУ по городу беспилотный летательный аппарат, пишет «Фонтанка» со ссылкой на источник в городских экстренных службах.

Как рассказал собеседник агентства, в результате атаки дрона разрушений не зафиксировано, обошлось без пострадавших.

«В Санкт-Петербурге 19 октября был сбит беспилотник, дрон обезвредили силами противовоздушной обороны», — сообщили в экстренных службах.

Ранее Украиной была атакована приграничная территория Брянской области. Всего над российским регионом уничтожили 13 вражеских дронов. Осколки одного из них из-упали на территории нежилого здания, после чего начался пожар.