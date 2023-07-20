СМИ: французская армия испытывает дефицит новобранцев

По данным источника радиостанции в армии, к концу года недобор составит полторы-две тысячи человек.

До 2030 года во французской армии планировалось создать 6000 новых должностей, но уже сейчас понятно, что этот план не будет выполнен.

Верховное командование испытывает серьезную озабоченность, особенно на фоне конфликта на Украине. Однако все больше молодых людей предпочитают найти работу в частном секторе, тем более что после пандемии количество рабочих мест увеличилось, а безработица в стране сократилась на 7%.

С другой стороны, армия испытывает трудности с удержанием сержантского и старшинского состава, который, как правило, слишком часто покидает учебное заведение, уходя в частный сектор, также стремящегося покинуть армию и найти более привлекательную работу.

По прогнозам, проблемы с личным составом будут ключевыми в ближайшие годы. В прошлом году в армию набрали тех, кто мог пойти в нее в этом году, сейчас рекрутируют тех, кто потенциально мог быть принят на службу в ближайшие годы.