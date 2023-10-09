СМИ: ход боевых действий на Украине может заставить США отказаться от танков Abrams

Пентагон может отказаться от танков M1 Abrams, поскольку конфликт на Украине показывает, что такие машины неэффективны в современной войне, пишет Asia Times.

В армии США провели исследование, которое показывает, что разумнее сделать выбор в пользу более легких и подвижных танков.

Тяжелый Abrams сложен в эксплуатации, требует большого количества топлива и запчастей. При этом его живучесть вызывает вопросы в условиях активного использования дешевых беспилотников.

США пообещали поставить на Украину 31 танк Abrams. Украинские власти скептически относятся к способности этих машин переломить ситуацию на фронте. Так, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что Abrams необходимо использовать в очень специфических ситуациях, а в условиях полевого сражения «долго они не проживут».