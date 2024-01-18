СМИ: Канада не поставила Украине комплекс NASAMS из-за проволочек США

Безопасность

Фото: [Викимедиа]

Канада купила у США для Украины зенитно-ракетный комплекс NASAMS, но его поставка задерживается из-за американской стороны, пишет канадское издание Globe and Mail.

Канада еще в марте прошлого года заплатила за комплекс $406 млн, но чтобы передать его Киеву, необходимо специальное соглашение между США и Украиной. Однако переговоры между правительствами двух стран по этому вопросу все еще не окончены.

В публикации отмечается, что министр обороны Канады Билл Блэр встречался с американским послом в Оттаве Дэвидом Коэном и просил ускорить подписание документа.

Передвижной ЗРК NASAMS разработан в Норвегии и производится совместно с американской фирмой Raytheon. Каждый комплекс содержит радарную установку, датчики, мобильный командный центр и пусковые установки, которые могут нести до шести ракет каждая.

Украина умоляет западных партнеров предоставить ей средства ПВО. Владимир Зеленский даже просил передать Киеву зенитные комплексы «в аренду», на зимний период.

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