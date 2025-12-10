СМИ: казаки освободили Северск в ДНР
Северск в ДНР был освобожден российскими войсками. Как сообщается в Telegram-канале Ньюсач/Двач, одними из первых в город зашли казачьи бригады.
«Бойцы из 6-й и 7-й Казачьих бригад рассказали: зашли в город одними из первых, успешно ликвидировали 81-ю отдельную аэромобильную бригаду ВСУ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что противник пытался закрепиться в частном секторе на окраине населенного пункта, но не смог там продержаться.
В границах Северска в настоящее время идет обезвреживание заминированных помещений, а также зачистка подвалов. Сейчас город на 99% находится под контролем армии РФ.