СМИ: медленные темпы украинского контрнаступления грозят проблемами Байдену

Медленное наступление ВСУ сулит проблемы не только самой Украине, но и президенту США Джо Байдену, пишет The Wall Street Journal.

Отказ Украины хотя бы от частичной победы будет означать провал стратегии Байдена, говорится в публикации.

Неудачи на полях сражений ставят под сомнение продолжение Западом военной помощи Украине.

«Очевидно, что легче оказывать дополнительную поддержку, когда дела идут хорошо», – приводит газета слова бывшего посла США на Украине Джона Хербста.

Запад уже сейчас испытывает дефицит в боеприпасах, а отсутствие ощутимых результатов у украинской армии могут привести к затягиванию конфликта и ставят под сомнение возможность мирных переговоров в этом году, отмечает издание.