СМИ: На яичного магната России совершено покушение

Владельца одной из крупнейших в России птицефабрик пытались убить неизвестные.

По предварительной информации, бизнесмен Геннадий Ширяев выезжал со своей птицефабрики «Третьяковская» в Воронежской области. В этот момент неизвестные открыли огонь по его машине. Сам бизнесмен остался цел и не получил ранений, сообщает «Блокнот Воронеж».

Mash уточняет, что есть несколько версий случившегося. Первая — нападение устроили местные жители, недовольные повышением цен. Вторая — яичного магната «заказали» по другим причинам. Правоохранители еще не комментировали сведения о покушении на предпринимателя.

Известно, что УФАС два дня назад возбудила уголовное дело в отношении Ширяева, обвинив в картельном сговоре. Все из-за нашумевшего повышения цен на яйца, которые стали проблемой не только региона.

Напомним, что Ширяев владеет одной из крупнейших птицефабрик страны и области. В его распоряжении также заводы, которые производят яйца и масло.