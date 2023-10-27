СМИ: на Украине родственники пропавших без вести не получают информации от властей

Число украинцев, пропавших без вести во время конфликта, достигает 26 тысяч человек, пишет The New York Times.

По данным МВД, на начало октября пропавшими без вести считаются 15 тысяч военнослужащих и 11 тысяч гражданских лиц.

Их родственники все больше разочаровываются тем, что правительство не дает внятных ответов. Некоторые семьи уже больше года ищут новости о пропавших. И это им приходится делать без надежды на помощь властей. Родственники пропавших пишут письма, публикуют в интернете фотографии, сдают ДНК.

Многие семьи цепляются за надежду, что их пропавшие сыновья и мужья живы, попали в российский плен. Украинские власти отказываются сообщать имена тех, кто оказался в плену.