СМИ опубликовали видео избиения девочками своей сверстницы в Екатеринбурге

Пострадавшую бьют сразу втроем. Одна из девушек сидит верхом на жертве, и избивает ее кулаками, а еще двое пинают ее ногами.

В сети появились видеокадры, на которых сразу три старшеклассницы сильно избивают четвертую, повалив ее на землю. Ряд изданий тут же опубликовали эту видеосъемку. Дело происходит на парковке перед торговым центром Veer Mall. В руках у девушки, которую дружно избивают, зажат газовый баллончик с перцовым газом. Судя по словам за кадром, до момента съемки подросток брызнула газом в глаза одной из нападавших. В речи девушек активно используется нецензурная брань.

Полиция уже разъяснила, что данный конфликт произошел еще в марте, но видео было выложено только сейчас. Сами правоохранители до сих пор ничего не знали об этом ЧП, заявление об избиении им никто не подавал. Теперь же сотрудники полиции проводят проверку по факту данного инцидента.