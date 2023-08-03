СМИ: организация наступления ВСУ стала военным кошмаром

Автор публикации Том Николс удивляется тому, что Украина вообще решилась атаковать, не имея преимущества в артиллерии и авиации.

Атаки осуществляются на хорошо укрепленные позиции, и российские войска готовы к ним.

В то же время Киев должен беречь наиболее подготовленные подразделения, вступая в бой с солдатами, которые, «по сути, являются ходячими мертвецами».

Бойцы ВСУ не могут добраться до российских войск, тратя время и жизни на расчистку так называемой «линии Суровикина». Это оборонительные сооружения глубиной в несколько километров, состоящие из минных полей, танковых ловушек, окопов и других укреплений.