Секретность поставок на Украину ракет ATACMS не возымела никакого успеха, пишет Farda.

Расчет на эффект неожиданности не оправдался, признают американские чиновники. Застать Россию врасплох не удалось.

Отмечается, что Москве прекрасно были известны технические характеристики ракет, как и планы Белого дома передать их Украине.

Автор статьи считает, что поставка нового вооружения не оказала существенного влияния на ход боевых действий. В настоящее время даже украинские и западные эксперты признают иллюзорность успеха.

При этом российская армия еще не пускала в ход свое новейшее и наиболее эффективное оружие, уточняет Farda.